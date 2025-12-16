«Не понимаю, зачем они меня выменяли». Ванвлит рассказал о том, что Кавай с самого начала был настроен на уход из «Торонто»

Кавай Ленард не планировал задерживаться в «Торонто» после обмена.

Экс-игрок «Рэпторс» Фред Ванвлит рассказал о том, что у канадской команды практически не было шансов на сохранение в составе Кавая Ленарда в 2019 году.

«Он говорил с самого первого дня: я здесь не останусь. «Не понимаю, зачем они меня выменяли. Я не хочу здесь быть. Я не останусь».

«Торонто » сделал лучшее из возможных предложение. Весь город буквально склонился перед ним так, как никогда никто не делал прежде. Обычный человек может лишь развести руками: «Как ты мог уйти?» Но он уже принял решение. Кавай есть Кавай.

Я бесконечно благодарен ему за помощь в завоевании чемпионского титула, за то, что он помог мне закрепиться в команде и заработать кучу денег. Мы навсегда ему за это обязаны. Можно, конечно, сокрушаться, что он не остался. Но я просто благодарен за то, что мы сделали большое дело. Он изменил жизнь многих людей», – подвел итог защитник «Рокетс».