Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья

Крис Пол открыт к предложениям от команд за пределами Западного побережья.

Время Криса Пола в «Клипперс » подходит к концу: клуб планирует обменять опытного разыгрывающего.

По информации инсайдера Марка Стейна, сейчас Пол более открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья, чтобы быть ближе к семье в Лос‑Анджелесе. Среди интересовавшихся игроком были «Милуоки », «Даллас » и «Шарлотт ».

Как утверждает инсайдер, главная цель Пола – найти клуб, где ему будет отведена четкая роль. Он хочет завершить карьеру на более позитивной ноте, чем получилось после его возвращения в «Клипперс».