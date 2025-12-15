  • Спортс
Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья

Крис Пол открыт к предложениям от команд за пределами Западного побережья.

Время Криса Пола в «Клипперс» подходит к концу: клуб планирует обменять опытного разыгрывающего.

По информации инсайдера Марка Стейна, сейчас Пол более открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья, чтобы быть ближе к семье в Лос‑Анджелесе. Среди интересовавшихся игроком были «Милуоки», «Даллас» и «Шарлотт».

Как утверждает инсайдер, главная цель Пола – найти клуб, где ему будет отведена четкая роль. Он хочет завершить карьеру на более позитивной ноте, чем получилось после его возвращения в «Клипперс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст ALL NBA
