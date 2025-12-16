  • Спортс
Кавай Ленард об отстранении Криса Пола: «Я не имел к этому решению никакого отношения. Я даже не знал, что происходит»

Ленард прокомментировал отстранение Пола.

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард заявил, что заранее не знал о решении клуба отстранить опытного разыгрывающего Криса Пола от команды.

«Меня это удивило. В наших разговорах он всегда был товарищем, готовым помочь. Я могу говорить только о наших беседах. И они всегда были позитивными и нацеленными на пользу команды. Я не имел к этому решению никакого отношения. Я даже не знал, что происходит», – заявил Ленард.

По сообщениям инсайдеров, сейчас Пол готов рассмотреть предложения от разных команд, в отличие от межсезонья, когда он хотел попасть в клубы Западного побережья, чтобы быть ближе к семье в Лос‑Анджелесе.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джои Линна в соцсети X
