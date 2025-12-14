Виктор Вембаньяма очень обрадовался промаху Чета Холмгрена со штрафного

Вембаньяма был рад промаху Холмгрена.

В близкой концовке полуфинального матча против «Сан-Антонио » центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен отправился на линию штрафных за 8 секунд до конца при преимуществе «шпор» «+3».

Холмгрен смазал первую попытку, чем вызвал бурную реакцию центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы , своего давнего соперника.

В интервью перед игрой Вембаняьма подколол Холмгрена, заявив, что на его уровень игры оказывает большое влияние Шэй Гилджес-Александер.