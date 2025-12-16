Виктор Вембаньяма: «Мы пытаемся предложить тактически более грамотный баскетбол, в духе «Сперс»

Вембаньяма: Мы пытаемся предложить тактически более грамотный баскетбол.

«Сан-Антонио » обыграл «Оклахому» в полуфинале Кубка НБА, и после победы звездный центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма выдал комментарий, которые многие восприняли как укол в адрес соперников, говоря об «этичном баскетболе» в противовес критике, получаемой защитником «Тандер» Шэем Гилджес-Александером за его стиль игры с провокацией фолов.

Перед финальным матчем Кубка НБА, где «Сперс» сыграют против «Никс», Вембаньяма подробнее раскрыл смысл своих комментариев.

«В современном баскетболе мы видим много стилей, которые не предлагают большого разнообразия. Много изоляций. Иногда некий вымученный баскетбол. Мы же пытаемся предложить стиль игры, который иногда могут воспринимать как немного старомодный, в духе «Сперс». На мой взгляд, это тактически более грамотный баскетбол», – сказал центровой.