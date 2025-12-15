Дуэйн Уэйд: «В том, как Шэй Гилджес‑Александер зарабатывает фолы, нет ничего плохого»

Дуэйн Уэйд встал на защиту Шэя Гилджес‑Александера.

Бывшая звезда НБА, член Зала славы Дуэйн Уэйд встал на защиту разыгрывающего «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера , чью манеру игры часто критикуют за чрезмерное стремление заработать фолы.

«Лучшие игроки, баскетболисты с высоким баскетбольным IQ, находят способ управлять игрой, верно? И все дело в понимании. Он прекрасно понимает игру, движения тела, принципы защиты – он достаточно умен, чтобы знать, как добиться свистка. Понимаете, о чем я? Поэтому я не считаю, что в этом есть что‑то плохое», – заявил Уэйд.

В этом сезоне Шэй Гилджес‑Александер в среднем выполняет 9,7 штрафных броска за игру – это второй показатель в НБА . Лидирует Лука Дончич из «Лейкерс»: на его счету 12,3 штрафных броска за матч.