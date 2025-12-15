0

Дуэйн Уэйд: «В том, как Шэй Гилджес‑Александер зарабатывает фолы, нет ничего плохого»

Дуэйн Уэйд встал на защиту Шэя Гилджес‑Александера.

Бывшая звезда НБА, член Зала славы Дуэйн Уэйд встал на защиту разыгрывающего «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, чью манеру игры часто критикуют за чрезмерное стремление заработать фолы.

«Лучшие игроки, баскетболисты с высоким баскетбольным IQ, находят способ управлять игрой, верно? И все дело в понимании. Он прекрасно понимает игру, движения тела, принципы защиты – он достаточно умен, чтобы знать, как добиться свистка. Понимаете, о чем я? Поэтому я не считаю, что в этом есть что‑то плохое», – заявил Уэйд.

В этом сезоне Шэй Гилджес‑Александер в среднем выполняет 9,7 штрафных броска за игру – это второй показатель в НБА. Лидирует Лука Дончич из «Лейкерс»: на его счету 12,3 штрафных броска за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoДуэйн Уэйд
logoОклахома-Сити
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер не считает погоню за рекордом «Уорриорз» главным приоритетом: «Моя цель проста – становиться лучше»
вчера, 17:50
Шэй Гилджес-Александер о сравнениях с Джорданом: «Мне не нравятся такие суждения. Я очень далек от него»
вчера, 06:04
Демаркус Казинс: «ШГА был бы в 10 раз популярнее, если бы играл за «Лейкерс», «Никс» или «Чикаго»
13 декабря, 06:41
Главные новости
НБА. «Бостон» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Хьюстон» и другие матчи
31 минуту назад
«Юта» намерена сохранить Лаури Маркканена, несмотря на активный интерес к игроку
35 минут назад
«Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения
54 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Автодор»
сегодня, 16:12Live
Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»
сегодня, 15:39
Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья
сегодня, 14:55
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
сегодня, 14:32
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
сегодня, 14:17
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
сегодня, 14:01
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
17 минут назад
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встречается с «Каршиякой»
51 минуту назадLive
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» играет с «Енисеем»
сегодня, 16:11Live
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
сегодня, 15:22
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26