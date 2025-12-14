Шэй Гилджес-Александер о сравнениях с Джорданом: «Мне не нравятся такие суждения. Я очень далек от него»
Шэй Гилджес-Александер о сравнениях с Майклом Джорданом.
Звезда «Тандер» Шэй Гилджес-Александер признался, что не считает уместными сравнения с легендарным Майклом Джорданом.
Экс-игрок НБА Стив Нэш в восторге от игры соотечественника и недавно заявил, что статистически тот «выходит на уровень Джордана».
«Звучит безумно. Мне не нравятся такие суждения.
Этот человек так много сделал для баскетбола. Если вы спросите мое мнение, то я очень далек от него. Мне еще работать и работать», – признался ШГА.
