Демаркус Казинс: «ШГА был бы в 10 раз популярнее, если бы играл за «Лейкерс», «Никс» или «Чикаго»

Экс-игроки НБА поспорили по поводу влияния маленького рынка на популярность.

Бывшие игроки НБА Демаркус Казинс и Лу Уильямс подискутировали на тему влияния маленького рынка на популярность лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера .

Еще один экс-игрок лиги Остин Риверс недавно заявил, что ШГА не раскрыл весь свой потенциал, потому что играет в команде с маленького рынка и не является американцем.

«Я со всем этим согласен, но более всего ситуация с рынком. Я абсолютно уверен, что рынок имеет значение с точки зрения популярности. Если бы Шэй выступал за «Никс», «Чикаго» или «Лейкерс », то да, он и сейчас мировая суперзвезда, но был бы в 10 раз популярнее», – считает Казинс.

«Леброн Джеймс провел большую часть карьеры в Кливленде, и был одной из самых ярких суперзвезд. Мне кажется, сейчас тема маленьких рынков несколько преувеличена, особенно учитывая, как изменилась игра; она в принципе стала глобальной.

Что касается маленьких рынков, даже этот его небольшой рынок – один из лучших с точки зрения фанбазы в НБА. Поэтому сейчас, когда все переходит в цифровой формат, я не думаю, что это имеет такое уж значение», – возразил Уильямс.