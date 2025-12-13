6

Демаркус Казинс: «ШГА был бы в 10 раз популярнее, если бы играл за «Лейкерс», «Никс» или «Чикаго»

Экс-игроки НБА поспорили по поводу влияния маленького рынка на популярность.

Бывшие игроки НБА Демаркус Казинс и Лу Уильямс подискутировали на тему влияния маленького рынка на популярность лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера.

Еще один экс-игрок лиги Остин Риверс недавно заявил, что ШГА не раскрыл весь свой потенциал, потому что играет в команде с маленького рынка и не является американцем.

«Я со всем этим согласен, но более всего ситуация с рынком. Я абсолютно уверен, что рынок имеет значение с точки зрения популярности. Если бы Шэй выступал за «Никс», «Чикаго» или «Лейкерс», то да, он и сейчас мировая суперзвезда, но был бы в 10 раз популярнее», – считает Казинс.

«Леброн Джеймс провел большую часть карьеры в Кливленде, и был одной из самых ярких суперзвезд. Мне кажется, сейчас тема маленьких рынков несколько преувеличена, особенно учитывая, как изменилась игра; она в принципе стала глобальной.

Что касается маленьких рынков, даже этот его небольшой рынок – один из лучших с точки зрения фанбазы в НБА. Поэтому сейчас, когда все переходит в цифровой формат, я не думаю, что это имеет такое уж значение», – возразил Уильямс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoДемаркус Казинс
logoОклахома-Сити
logoЛу Уильямс
logoШэй Гилджес-Александер
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Никола Йокич снова первый, Топ-4 без изменений, Джейлен Браун поднялся на 5-ю строчку
12 декабря, 14:58
«Гонка за MVP». Никола Йокич – первый, Топ-3 без изменений, Кейд Каннингем поднялся на 4-е место
5 декабря, 16:45
Рейтинг силы НБА: «Оклахома» – в космосе, «Лейкерс» рвутся в топ-3
2 декабря, 04:10
«Гонка за MVP». Лука Дончич добрался до Топ-3, Кейд Каннингем уже на 5-й строчке
21 ноября, 20:10
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
вчера, 20:42Live
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
вчера, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
вчера, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
вчера, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
вчера, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
вчера, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
вчера, 15:48