  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэй Гилджес-Александер не считает погоню за рекордом «Уорриорз» главным приоритетом: «Моя цель проста – становиться лучше»
Шэй Гилджес-Александер не считает погоню за рекордом «Уорриорз» главным приоритетом: «Моя цель проста – становиться лучше»

Шэй Гилджес-Александер сосредоточен на прогрессе, а не на рекордах.

После проигрыша «Сан-Антонио» в 1/2 финала Кубка НБА лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер подчеркнул, что команда должна использовать это разочарование как стимул для дальнейшего роста.

Отвечая на вопрос о том, как это поражение влияет на погоню «Тандер» за рекордом регулярного сезона по количеству побед, действующий MVP отметил, что для него и команды это не является приоритетом.

«Моя цель проста – становиться лучше. Если мы будем лучше, чем сейчас, все остальное приложится само собой. Я так на это смотрю.

Для меня цели бессмысленны, если они слишком далеки. Нужно идти шаг за шагом, а сегодня мы этого не сделали. Если мы будем проводить такие вечера, как сегодня, то даже близко не подберемся к этому рекорду.

Мы не должны быть избалованными. Если мы не выкладываемся на площадке полностью, скорее всего, проиграем – независимо от таланта и текущего положения в таблице. Сегодняшний матч это подтвердил», – заявил канадский разыгрывающий.

Источник: The Athletic
