  • Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»

Спортивный директор «Партизана» раскрыл детали переговоров с экс‑игроком НБА.

Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль дал развернутое интервью о планах по усилению состава и тренерского штаба. Он подтвердил контакты с бывшим игроком НБА Кэмероном Пэйном и назвал основного кандидата на пост главного тренера комады – Жоана Пеньярройю.

«Наша приоритетная задача – найти «первого» разыгрывающего. Как нам заполучить игрока на оставшуюся часть сезона?

Контракт Карлика Джонса истекает летом. В текущей ситуации мы вынуждены признать: Ник Калатес – несмотря на всю его значимость – не соответствует тому баскетболу, который я хочу видеть. Я хочу видеть быстрых игроков, динамичную игру. Мы немного замедлены, поэтому приобретение разыгрывающего имеет смысл.

Я настаивал на том, чтобы как можно скорее пригласить игрока с европейским опытом или европейца. Но этот рынок сейчас очень скуден. Вариант с США остается на повестке. Вопрос в том, сколько времени займет адаптация. Мы ищем действительно способного игрока. Мы живем в эпоху, когда все дорого. Я не считаю, что какой‑либо игрок Евролиги стоит таких денег.

Правда в том, что мы на связи с Кэмероном Пэйном – посмотрим, как пойдет. Чтобы завершить сделку, нам нужен тренер. Мы не хотим нанимать тренера, который не захочет такого игрока», – заяаил Паспаль.

При этом спортивный директор «Партизана» потвердел, что клуб действительно ведет переговоры о назначении Жоана Пеньярройи на пост главного тренера.

«Безусловно, он в списке. И у нас, и у него – сильное желание сотрудничать. Никто не хочет приходить на восемь месяцев. Полгода – это очень мало. Обычно контракт заключается на полтора года», – поделился Паспаль.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
logoПартизан
logoАдриатическая лига
Жоан Пеньярройя
возможные переходы
logoЕвролига
logoКэмерон Пэйн
Жарко Паспаль
logoНик Калатес
