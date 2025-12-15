Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: Эмоции взяли надо мной верх.

После победы над «Спартаком Суботица» (93:77) в 10‑м туре Адриатической лиги защитник «Црвены Звезды » Джаред Батлер , набравший в матче 18 очков, пообщался с прессой. В разговоре он затронул и недавнее поражение от «Партизана » в Евролиге (76:79).

«Это было очень тяжелое поражение, эмоционально крайне непростое. После всего этого я рад, что сегодня мы смогли собраться, нашли ритм. Это поможет нам в предстоящих матчах Евролиги.

В матче против «Партизана» мы дошли до момента, когда просто пытались набрать очки, вместо того чтобы продолжать играть в свой баскетбол. Как команда, мы должны научиться доводить матчи до победы. В концовке игры эмоции взяли надо мной верх. Конечно, я хотел бы забить тот бросок, но, думаю, все началось гораздо раньше.

Давление есть всегда. Нас больше расстроила сама манера поражения в гостях. Тем не менее это возможность научиться «закрывать» матчи и дожимать соперника, когда у нас есть преимущество», – подчеркнул Батлер.