  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Митч Джонсон: «Вембаньяма – лицо организации и важнейшая часть пазла, но не весь пазл. У нас тут команда»
Митч Джонсон: «Вембаньяма – лицо организации и важнейшая часть пазла, но не весь пазл. У нас тут команда»

Митч Джонсон о важности Виктора Вембаньямы для «Сперс».

Главный тренер «Сперс» Митч Джонсон рассказал о роли центрового Виктора Вембаньямы в коллективе и прогрессе команды после победного полуфинала Кубка НБА с «Тандер» (111:109).

«Такие матчи – отличная возможность для совершенствования и роста. Когда удается добиться победы в таком матче, это говорит об уверенности.

Мы без всяких колебаний признаем Виктора лицом нашей организации и важнейшей частью нашего пазла. Но он еще не весь пазл, и не хочет им быть. У нас тут команда, мы – группа людей, коллектив.

Виктор сыграл потрясающе, значительно повлиял на исход, не набирая много очков. Он был агрессивен. Он старался заполучить мяч в свои руки, но оказывал влияние даже без набранных очков.

Сегодня один из тех случаев, когда было много всего – эмоций, волнения, нервов. Как хороших, так и плохих, и я не совсем понимал, чего ожидать. В итоге победа, очень полезная для нашего роста и прогресса», – заявил Джонсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
