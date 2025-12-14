Стефон Касл о непобедимости «Тандер»: «Мы и сами выходим на каждый матч с мыслью, что нас невозможно обыграть»

Стефон Касл рассказал о настрое «Сан-Антонио».

Разыгрывающий «Сперс» Стефон Касл рассказал о настрое молодой команды, которая в новом сезоне демонстрирует прогресс в игре и существенно улучшила результаты.

Сегодня техасцы одолели «Оклахому» (111:109) в полуфинале Кубка НБА, у действующих чемпионов всего второе поражение в 26 матчах.

– Сейчас говорят о том, что «Тандер» буквально непобедимы. Что вы показали благодаря сегодняшней победе?

– Да, но у нас абсолютная уверенность против любого соперника в лиге. Народ говорит, что они непобедимы, но мы и сами выходим на каждый матч с мыслью, что нас невозможно обыграть. Мы показали, что повзрослели, показали, что уверены в себе.