Виктор Вембаньяма о победе над «Оклахомой»: «Это показывает, на что способна наша команда»

Виктор Вембаньяма отреагировал на сенсационную победу над «Тандер».

Французский бигмен «Сперс» Виктор Вембаньяма прокомментировал победу над «Тандер» (111:109) в полуфинале Кубка НБА.

Вернувшийся после травмы Вембаньяма набрал 22 очка, 9 подборов и 2 блок-шота за 21 минуту.

«Я знал, что мое время ограничат, так что не думал об этом, просто играл. Товарищи по команде выдали шикарный матч. Выиграть, особенно у такого соперника – это всегда коллективное усилие.

Мы нанесли «Оклахоме» всего второе поражение в сезоне? Это о многом говорит. Это показывает, на что способна наша команда. У нас большое будущее. Мы показали, что для нас нет ничего невозможного.

Что касается меня лично, то я только что вернулся после пропуска 12 матчей, так что чувствую себя свежим», – заявил француз.