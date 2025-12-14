«Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» сойдутся в финале Кубка НБА
Определились финалисты Кубка НБА.
Сегодня в полуфинальном матче Кубка НБА со стороны Восточной конференции «Нью-Йорк» оказался сильнее «Орландо» – 132:120.
Соперником «Никс» пофиналу станут «Сперс», одолевшие «Тандер» в Западной части сетки – 111:109.
Обе команды впервые стали участниками финального матча, который пройдет в Лас-Вегасе. Начало игры – 17 декабря в 4.30 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости