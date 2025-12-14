Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»

Вембаньяма предпочел похвалить Гилджес-Александера, а не Холмгрена.

Перед полуфинальным матчем Кубка НБА против «Оклахомы» центрового «Сан-Антонио » Виктора Вембаньяму спросили о его принципиальном сопернике Чете Холмгрене , противостояние с которым тянется из юношеских сборных.

«Когда MVP, действующий MVP (Гилджес-Александер ), находится на площадке, он – наша главная цель. Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP», – усмехнувшись, заявил Вембаньяма.