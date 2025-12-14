Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
Вембаньяма предпочел похвалить Гилджес-Александера, а не Холмгрена.
Перед полуфинальным матчем Кубка НБА против «Оклахомы» центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму спросили о его принципиальном сопернике Чете Холмгрене, противостояние с которым тянется из юношеских сборных.
«Когда MVP, действующий MVP (Гилджес-Александер), находится на площадке, он – наша главная цель. Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP», – усмехнувшись, заявил Вембаньяма.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
