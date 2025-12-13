Шэй Гилджес-Александер о желании превзойти рекорд «Уорриорз» 73-9: «Конечно же, да»

Шэй Гилджес-Александер подтвердил амбиции «Оклахомы» на рекорд НБА.

Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер заявил, что для него и его одноклубников было бы важным событием превзойти рекорд «Уорриорз» сезона-15/16 по результату в «регулярке» (73-9).

«Оклахома» имеет результат 24-1 перед субботним полуфинальным матчем Кубка НБА против «Сан-Антонио», сравнявшись с той самой командой «Голден Стэйт» по лучшему показателю в истории лиги по итогам 25 игр.

«Конечно же, да, этот имеет значение.

Победы важны. И неважно, какую форму это обретает. Так что да, безусловно

Мы стараемся становиться лучше каждый вечер, когда выходим на площадку, и нам нравится охотиться за победами именно в таком ключе. Если бы мы не стали лучше в очередном матче, то упустили бы возможность. Вот как мы это видим», – признался канадец.