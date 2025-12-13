Стефен Карри обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству игр с 35+ очками в возрасте 30 лет и старше

Карри установил новый рекорд НБА.

Сегодня в матче против «Миннесоты» лидер «Уорриорс» Стефен Карри записал на свой счет 39 очков, реализовав 14 из 28 бросков с игры, 6 из 15 из-за дуги и 5 из 7 штрафных

Эта игра стала для 37-летнего защитника 94-й после достижения 30-летнего возраста, в которой ему удалось набрать 35 и более очков. По количеству таких матчей он вышел на первое место в истории НБА, обойдя Майкла Джордана .

Во встрече с «Вулвс» усилий Карри не хватило для победы (120:127).