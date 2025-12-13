Джейден Макдэниэлс опрокинул Стефена Карри на паркет, лидеру «Уорриорс» выписали фол

Карри нарушил правила, хотя сам оказался на полу после контакта с Макдэниэлсом.

В одном из эпизодов матча против «Миннесоты» суперзвезда «Голден Стэйт » Стефен Карри оказался на полу после того, как его дернул форвард «Вулвс» Джейден Макдэниэлс . Судьи зафиксировали нарушение правил, но не со стороны Макдэниэлса, а со стороны Карри.

Встреча закончилась победой «Тимбервулвс» – 127:120. Карри отметился 39 очками, 5 подборами и 5 передачами, на счету Макдэниэлса 17 очков, 5 подборов и 5 передач.