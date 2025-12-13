Видео
Джейден Макдэниэлс опрокинул Стефена Карри на паркет, лидеру «Уорриорс» выписали фол

Карри нарушил правила, хотя сам оказался на полу после контакта с Макдэниэлсом.

В одном из эпизодов матча против «Миннесоты» суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри оказался на полу после того, как его дернул форвард «Вулвс» Джейден Макдэниэлс. Судьи зафиксировали нарушение правил, но не со стороны Макдэниэлса, а со стороны Карри.

Встреча закончилась победой «Тимбервулвс» – 127:120. Карри отметился 39 очками, 5 подборами и 5 передачами, на счету Макдэниэлса 17 очков, 5 подборов и 5 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoСтефен Карри
logoДжейден Макдэниэлс
logoГолден Стэйт
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
logoНБА
