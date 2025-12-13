Стефен Карри забросил через всю площадку от входа в подтрибунный тоннель

Стефен Карри исполнил невероятный бросок.

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри порадовал очередным невероятным попаданием.

2-кратный MVP НБА забросил через всю площадку от входа в подтрибунный тоннель после разминки в день матча с «Вулвз».

Карри пропустил последние пять игр калифорнийской команды, восстанавливаясь после ушиба бедра.