Стефен Карри забросил через всю площадку от входа в подтрибунный тоннель
Стефен Карри исполнил невероятный бросок.
Лидер «Уорриорз» Стефен Карри порадовал очередным невероятным попаданием.
2-кратный MVP НБА забросил через всю площадку от входа в подтрибунный тоннель после разминки в день матча с «Вулвз».
Карри пропустил последние пять игр калифорнийской команды, восстанавливаясь после ушиба бедра.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
