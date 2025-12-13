4

Остин Ривз пропустит одну неделю из-за мышечной травмы

Остин Ривз пропустит одну неделю из-за мышечной травмы.

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз получил растяжение левой икроножной мышцы и будет осмотрен примерно через одну неделю.

Калифорнийцы оценили степень растяжения как «легкую» и ожидают, что восстановление не растянется на несколько недель.

27-летний Ривз в текущем сезоне показывает лучшие в карьере результаты по очкам (27,8), передачам (6,7) и подборам (5,6), а также близок к отметке 50/40/90 (50,3% с игры, 36,9% из-за дуги и 87,5% со штрафных).

Однако в последних двух играх за «Лейкерс» его результативность снизилась – 13,0 очка при 28,1% с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
