  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Митч Джонсон: «Виктор Вембаньяма очень близок. Но интерес к определенным матчам не повлияет на график его возвращения»
Митч Джонсон: «Виктор Вембаньяма очень близок. Но интерес к определенным матчам не повлияет на график его возвращения»

Митч Джонсон обозначил прогресс Виктора Вембаньямы.

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма не играет с середины ноября и не смог выйти на площадку в матче 1/4 Кубка НБА против «Лейкерс».

«Сторонние ожидания не повлияют на график его возвращения. С ним все в порядке, он очень близок. Но решение о его выходе на паркет не будет приниматься из-за интереса к определенным матчам.

Надеемся, что он скоро вернется в состав, нужно посмотреть, как его тело реагирует на тренировочные матчи. Нужно быть терпеливыми и дисциплированными, потому что даже контактная практика не отражает нагрузку настоящей игры в лиге.

Он очень хочет вернуться. У нас отличный медицинский штаб, он постоянно находится на связи, все на одной волне. Он доверяет нам», – заключил главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Сан-Антонио»
Митч Джонсон
logoВиктор Вембаньяма
травмы
logoСан-Антонио
logoЛейкерс
logoНБА
