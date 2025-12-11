0

Джейлен Уильямс: «Это баскетбол – победы никогда не надоедают»

Джейлен Уильямс: Это баскетбол – победы никогда не надоедают.

«Оклахома» разгромила «Финикс» в матче 1/4 финала Кубка НБА (138:89) и повторила лучший старт сезона в истории НБА (24-1). Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс, набравший 15 очков, заявил, что команда не устает от побед и не воспринимает их как нечто само собой разумеющееся.

«Не все матчи будут такими разгромными, и мы не воспринимаем их как должное. Победа есть победа. Мы примем и некрасивую победу, и красивую. Это баскетбол – победы никогда не надоедают», – сказал Уильямс.

Он также подчеркнул глубину состава «Оклахомы», которая позволяет команде адаптироваться к любым обстоятельствам.

«Я пропустил около 20 игр. Это дало ребятам достаточно времени, чтобы прогрессировать, пробовать новые роли. Когда я снова в строю, ситуация почти не меняется. Теперь нагрузка снизилась, и у игроков есть возможность найти свою игру в этих условиях», – отметил 24-летний баскетболист.

