«Новый Орлеан» не намерен обменивать Херберта Джонса в «Лейкерс» (The Athletic)
«Новый Орлеан» не планирует отпускать Херберта Джонса в «Лейкерс».
Несмотря на череду поражений и слухи о грядущей перестройке, «Новый Орлеан», по информации Дэна Уойки из The Athletic, не намерен обсуждать с «Лейкерс» возможный переход форварда Херберта Джонса.
«Учитывая, что «Лейкерс» могли бы предложить в сделке – истекающие контракты и единственный выбор в первом раунде драфта, – «Пеликанс» почти наверняка не станут вести переговоры на таких условиях», – подчеркнул журналист.
В прошедшее межсезонье Херберт Джонс продлит контракт с «Новым Орлеаном» на 3 года и 68 миллионов долларов. В текущем сезоне он в среднем набирает 9,9 очка, 3,9 подбора и 2,4 передачи за 30 минут игрового времени.
«Кнехт, Клебер и пик 2031 года». Билл Симмонс предложил условия, по которым «Лейкерс» смогут получить Херберта Джонса
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
