Джейлен Уильямс о грубом нарушении Аллена: «Он занимается этим всю карьеру»
Джейлен Уильямс произнес интригующие слова в адрес Грэйсона Аллена.
Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс признался, что не удивлен грубой игре защитника «Санз» Грэйсона Аллена, который сбил с ног Чета Холмгрена в четвертьфинале Кубка НБА.
«Он занимается этим всю карьеру, так что я просто принял это как должное. Важно было поддержать и вступиться за товарищей по команде. Ну и просто двигаться дальше.
Потасовка? Не стоит раздувать из этого проблему. Даже если бы мне хотелось раздуть из этого большую историю, НБА – это место, где никто особо не дерется», – считает Уильямс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
