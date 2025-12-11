5

Джейлен Уильямс о грубом нарушении Аллена: «Он занимается этим всю карьеру»

Джейлен Уильямс произнес интригующие слова в адрес Грэйсона Аллена.

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс признался, что не удивлен грубой игре защитника «Санз» Грэйсона Аллена, который сбил с ног Чета Холмгрена в четвертьфинале Кубка НБА.

«Он занимается этим всю карьеру, так что я просто принял это как должное. Важно было поддержать и вступиться за товарищей по команде. Ну и просто двигаться дальше.

Потасовка? Не стоит раздувать из этого проблему. Даже если бы мне хотелось раздуть из этого большую историю, НБА – это место, где никто особо не дерется», – считает Уильямс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoОклахома-Сити
logoЧет Холмгрен
logoФиникс
logoДжейлен Уильямс
logoНБА
logoГрэйсон Аллен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер и Чет Холмгрен набрали 52 очка на двоих в победном матче с «Финиксом»
11 декабря, 04:33Видео
Грэйсон Аллен был удален за жесткий прием против Чета Холмгрена
11 декабря, 04:14Видео
«Оклахома» – явный фаворит Кубка НБА. А у кого еще высокие шансы?
9 декабря, 07:55
«Тандер» без Шэя Гилджес-Александера улучшили результат до 23-1, разгромив «Юту»
8 декабря, 08:09
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
2 минуты назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
6 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
12 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
16 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
30 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
34 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
46 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
51 минуту назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
57 минут назадВидео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09