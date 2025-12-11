Джейлен Уильямс о грубом нарушении Аллена: «Он занимается этим всю карьеру»

Джейлен Уильямс произнес интригующие слова в адрес Грэйсона Аллена.

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс признался, что не удивлен грубой игре защитника «Санз» Грэйсона Аллена , который сбил с ног Чета Холмгрена в четвертьфинале Кубка НБА.

«Он занимается этим всю карьеру, так что я просто принял это как должное. Важно было поддержать и вступиться за товарищей по команде. Ну и просто двигаться дальше.

Потасовка? Не стоит раздувать из этого проблему. Даже если бы мне хотелось раздуть из этого большую историю, НБА – это место, где никто особо не дерется», – считает Уильямс.