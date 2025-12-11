«Хьюстон» не заинтересован в обмене на Джа Морэнта

«Рокетс» отказались от идеи обмена на Джа Морэнта.

Несмотря на сезонную травму разыгрывающего Фреда Ванвлита и очевидную нехватку опытного плеймейкера, «Хьюстон » сохраняют приверженность своей долгосрочной стратегии. По информации The Athletic, клуб не намерен включаться в гонку за звездного защитника «Мемфиса » Джа Морэнта .

Стратегия фронт-офиса «Рокетс» заключается в постепенном укреплении молодого ядра. Поэтому вариант с обменом, где уходили бы Алперен Шенгюн , Джабари Смит, Амен Томпсон или другие перспективные игроки, не рассматривается в принципе, даже ради такого таланта, как Морэнт.

Клуб предпочитает терпеливое внутреннее развитие и точечные приобретения, не ставящие под угрозу будущее команды.