Эргин Атаман: «Чемпион Евролиги соответствует уровню команды плей‑офф НБА»
В интервью La Gazzetta dello Sport главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказал смелое мнение о соотношении сил между европейским и североамериканским баскетболом.
«Я считаю, что чемпион Евролиги – не только «Панатинаикос», а в целом – соответствует уровню команды плей-офф НБА. Лучшие клубы Евролиги, те, что выходят в «Финал четырех», находятся на уровне участников плей-офф НБА.
Именно поэтому в год, когда мы выиграли Евролигу, я сказал: мы можем сыграть с «Бостон Селтикс». Они считали себя чемпионами мира, а я заявил: «Нет, приходите и обыграйте нас – тогда станете», – заявил Атаман.
Источник: La Gazzetta dello Sport
