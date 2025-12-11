7

Эргин Атаман: «Чемпион Евролиги соответствует уровню команды плей‑офф НБА»

Эргин Атаман: Чемпион Евролиги соответствует уровню команды плей‑офф НБА.

В интервью La Gazzetta dello Sport главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказал смелое мнение о соотношении сил между европейским и североамериканским баскетболом.

«Я считаю, что чемпион Евролиги – не только «Панатинаикос», а в целом – соответствует уровню команды плей-офф НБА. Лучшие клубы Евролиги, те, что выходят в «Финал четырех», находятся на уровне участников плей-офф НБА.

Именно поэтому в год, когда мы выиграли Евролигу, я сказал: мы можем сыграть с «Бостон Селтикс». Они считали себя чемпионами мира, а я заявил: «Нет, приходите и обыграйте нас – тогда станете», – заявил Атаман.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoПанатинаикос
Эргин Атаман
logoБостон
logoЕвролига
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Милан» одержал победу над «Панатинаикосом» благодаря 26 очкам Армони Брукса, «Реал» выиграл у «Басконии» и другие результаты
11 декабря, 22:00
Эргин Атаман об уходе Мессины и Обрадовича: «Они еще могут добиться больших успехов»
11 декабря, 17:47
Лоренцо Браун пропустит матч с «Панатинаикосом»
11 декабря, 17:33
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
3 минуты назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
7 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
13 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
17 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
31 минуту назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
35 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
47 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
52 минуты назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
58 минут назадВидео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09