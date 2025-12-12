  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Милан» одержал победу над «Панатинаикосом» благодаря 26 очкам Армони Брукса, «Реал» выиграл у «Басконии» и другие результаты
3

Евролига. «Милан» одержал победу над «Панатинаикосом» благодаря 26 очкам Армони Брукса, «Реал» выиграл у «Басконии» и другие результаты

Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.

Армони Брукс набрал 26 очков и принес «Милану» победу в матче против «Панатинаикоса».

В испанском дерби мадридский «Реал» обыграл «Басконию».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-4, Валенсия Испания – 10-5, Црвена Звезда Сербия – 9-5, Монако – 9-5, Барселона Испания – 9-5, Реал Испания – 9-6, Жальгирис Литва – 9-6, Панатинаикос Греция – 9-6, Олимпиакос Греция – 8-5, Фенербахче Турция – 8-5, Милан Италия – 8-7, Виртус Италия – 7-7, Дубай ОАЭ – 6-8, Бавария Германия – 5-9, Партизан Сербия – 5-9, Баскония Испания – 5-10, Париж Франция – 5-10, Анадолу Эфес Турция – 5-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-10, Виллербан Франция – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЕвролига
logoАСВЕЛ Виллербан
logoАнадолу Эфес
logoМилан
logoМаккаби Тель-Авив
logoЖальгирис
logoПанатинаикос
logoБаскония
logoВаленсия
logoРеал
logoПариж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 25 очков Динуидди не спасли «Баварию» от поражения в игре с «Партизаном», «Реал» на выезде обыграл «Анадолу Эфес»
4 декабря, 21:49
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
25 ноября, 21:04
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» вырвал победу у «Жальгириса» и другие результаты
20 ноября, 22:04
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
3 минуты назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
7 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
13 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
17 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
31 минуту назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
35 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
47 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
52 минуты назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
58 минут назадВидео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09