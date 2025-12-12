Евролига. «Милан» одержал победу над «Панатинаикосом» благодаря 26 очкам Армони Брукса, «Реал» выиграл у «Басконии» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Армони Брукс набрал 26 очков и принес «Милану» победу в матче против «Панатинаикоса».
В испанском дерби мадридский «Реал» обыграл «Басконию».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-4, Валенсия Испания – 10-5, Црвена Звезда Сербия – 9-5, Монако – 9-5, Барселона Испания – 9-5, Реал Испания – 9-6, Жальгирис Литва – 9-6, Панатинаикос Греция – 9-6, Олимпиакос Греция – 8-5, Фенербахче Турция – 8-5, Милан Италия – 8-7, Виртус Италия – 7-7, Дубай ОАЭ – 6-8, Бавария Германия – 5-9, Партизан Сербия – 5-9, Баскония Испания – 5-10, Париж Франция – 5-10, Анадолу Эфес Турция – 5-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-10, Виллербан Франция – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
