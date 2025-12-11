0

НБА отрицает связь между увеличением травм и проведением внутрисезонного турнира

НБА отрицает связь между увеличением травм и проведением внутрисезонного турнира.

Директор по коммуникациям НБА Майк Басс выступил с официальным заявлением, в котором опроверг тезисы портала The Athletic о том, что проведение Кубка НБА привело к уплотнению графика и, как следствие, к росту травматизма среди звезд лиги.

«Реальность такова: в первые 42 дня нынешнего сезона было сыграно 308 матчей – почти столько же, сколько в прошлом сезоне (307). Эти показатели соответствуют периодам до введения Кубка НБА.

За первые шесть недель сезона число травм, из-за которых звездные игроки пропускали матчи, оказалось самым низким за последние шесть лет. Показатель снизился более чем на 25 % по сравнению с прошлым годом.

Утверждение, что рост пропущенных матчей звездными игроками связан с графиком первых шести недель, явно вводит в заблуждение», – говорится в заявлении.

НБА запустила программу биомеханического тестирования для снижения травматизма

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
logoКубок НБА
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок НБА. 1/4 финала. 30 очков Касла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Лейкерс», «Оклахома» разгромила «Финикс»
11 декабря, 06:47
«Оклахома» и «Сан-Антонио» встретятся в полуфинале Кубка НБА от Запада
11 декабря, 05:56Фото
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
10 декабря, 04:28Фото
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
8 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
12 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
18 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
22 минуты назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
36 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
40 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
52 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
57 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09