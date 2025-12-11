  • Спортс
«Мы очень хотели, чтобы КейДи перешел к нам». В 2019 году «Никс» заплатили Wu‑Tang Clan за песню, чтобы привлечь Кевина Дюрэнта

Method Man рассказал, как «Никс» пытались привлечь Дюрэнта с помощью клипа.

В 2019 году «Никс» развернули нестандартную кампанию, чтобы заполучить суперзвезду Кевина Дюрэнта на рынке свободных агентов. Как выяснилось, клуб заказал и оплатил легендарной хип-хоп-группе Wu‑Tang Clan создание оригинального музыкального клипа, адресованного лично игроку.

«Мы очень хотели, чтобы КейДи перешел к нам, и я знал, что он хочет в Нью-Йорк. Он просто не мог определиться, куда именно пойти», – сказал участник группы Method Man в подкасте Pablo Torre Finds Out.

В обнаруженном видеоклипе, озаглавленном «Многомиллионный видеоклип Wu‑Tang Clan, созданный для одного человека», Method Man появляется в форме «Никс» с номером 35 (под которым тогда играл Дюрэнт), а в финале участники группы напрямую обращаются к звезде с призывом присоединиться к клубу.

Несмотря на креативный подход, кампания не увенчалась успехом: Дюрэнт в итоге выбрал другую нью-йоркскую команду – «Бруклин Нетс».

