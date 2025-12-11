8

«Оклахома» – 2-я команда в истории НБА с 24-1 на старте сезона

«Тандер» повторили рекордный показатель «Голден Стэйт».

Разгромная победа над «Финиксом» (138:89) стала 24-й в 25 матчах «Оклахомы» на старте сезона-2025/26.

На этом отрезке «Тандер» повторили рекордный старт «Голден Стэйт» сезона-2015/16 (24-1). Первое поражение «Уорриорз» случилось как раз на 25-й игре, второе – на 39-й.

В 25 матчах «Оклахома» добилась лучшей разницы очков в истории – 17,5 в среднем, обновив прежний рекорд «Бостона»-2007/08 (13,9).

Преимущество «Тандер» в матче с «Санз» достигало 50 очков в середине 4-й четверти (128:78). Это самый большой показатель в нынешнем сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
