«Оклахома» – 2-я команда в истории НБА с 24-1 на старте сезона
«Тандер» повторили рекордный показатель «Голден Стэйт».
Разгромная победа над «Финиксом» (138:89) стала 24-й в 25 матчах «Оклахомы» на старте сезона-2025/26.
На этом отрезке «Тандер» повторили рекордный старт «Голден Стэйт» сезона-2015/16 (24-1). Первое поражение «Уорриорз» случилось как раз на 25-й игре, второе – на 39-й.
В 25 матчах «Оклахома» добилась лучшей разницы очков в истории – 17,5 в среднем, обновив прежний рекорд «Бостона»-2007/08 (13,9).
Преимущество «Тандер» в матче с «Санз» достигало 50 очков в середине 4-й четверти (128:78). Это самый большой показатель в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
