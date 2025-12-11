Джейсон Коллинз сообщил о диагнозе – рак мозга четвертой стадии: «Стандартное лечение дает средний прогноз 11–14 месяцев»

Экс-игрок НБА Джейсон Коллинз рассказал о диагнозе – рак мозга четвертой стадии.

Джейсон Коллинз , первый игрок НБА, открыто объявивший о нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил шокирующую новость. У 47-летнего экс-центрового диагностирована неоперабельная глиобластома в четвертой стадии.

Диагноз Коллинза стал известен спустя несколько месяцев после того, как его семья сообщила, что он борется с опухолью мозга. Коллинз пояснил, что первое время был не в состоянии говорить об этом публично.

«Поскольку моя опухоль неоперабельная, стандартное лечение дает средний прогноз 11–14 месяцев. Если это все время, что у меня осталось, я предпочту попробовать курс лечения, который однажды может стать новым стандартом для всех», – заявил бывший спортсмен.

Он подчеркнул, что благодаря финансовой стабильности после карьеры в НБА готов отправиться в любую точку мира для экспериментальной терапии, чтобы помочь не только себе, но и будущим пациентам.

Коллинз провел в НБА 13 сезонов, поиграв за шесть команд. При этом большую часть карьеры он отыграл в «Нетс».