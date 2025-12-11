Джордан Отт: «Тандер» задают стандарты для других команд НБА»

Джордан Отт прокомментировал крупное поражение в Кубке НБА.

«Финикс » разгромно уступил «Оклахоме» в гостях в 1/4 Кубка НБА (89:138).

«Все просто, они это заслужили. Действительно хорошая команда, которая провела потрясающую игру.

Мы знаем, в каком направлении нам двигаться, что делать, чтобы стать лучше. Они задают стандарты для других команд в НБА.

Вернемся домой, оценим матч, сделаем выводы, сделаем шаг вперед и будем сражаться со следующим соперником», – заключил главный тренер «Санз» Джордан Отт.