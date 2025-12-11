Майлз Макбрайд пропустит как минимум неделю из-за растяжения голеностопа

Майлз Макбрайд не поможет «Никс» в плей-офф Кубка НБА.

«Нью‑Йорк » потерял одного из ключевых защитников на важном этапе турнира Кубка НБА. У Майлза Макбрайда диагностировано растяжение голеностопа – клуб сообщил, что повторный осмотр состоится лишь через неделю.

25-летний баскетболист уже пропустил 1/4 финала Кубка НБА и теперь точно не сыграет ни в матче 1/2 финала против «Орландо », ни в финале турнира, куда могут пробиться «Никс».

Показатели Майлза Макбрайда в этом сезоне бьют личные рекорды: 11,6 очка в среднем за игру и 44,4% попаданий из‑за дуги.