  • Чет Холмгрен о 4-х четвертях: «Надеваю шлепанцы, ведем нецензурные разговоры и радуемся за парней на площадке»
Чет Холмгрен о 4-х четвертях: «Надеваю шлепанцы, ведем нецензурные разговоры и радуемся за парней на площадке»

Чет Холмгрен рассказал о заключительных 12-минутках «Тандер».

«Оклахома» победила в 24 из 25 первых матчей и демонстрирует рекордные показатели по разнице очков. Только разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер проводит более 30 минут на площадке в среднем.

Центровой Чет Холмгрен пояснил, как проходят 4-е четверти стартовой пятерки.

«Наши разговоры не предназначены для телевидения. Просто шутим. Сижу в шлепанцах. Радуемся за тех, кто находится на площадке. Эти парни работают точно так же бок о бок с нами. Каждый день. Счастливы, что они получают свое игровое время», – улыбнулся Холмгрен.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
logoНБА
logoЧет Холмгрен
logoОклахома-Сити
