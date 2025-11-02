Омер Юртсевен выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы

«Панатинаикос» потерял Омера Юртсевена из-за травмы.

Клуб сообщил, что 27-летний центровой выбыл на три недели из-за растяжения приводящей мышцы второй степени.

Сведения об этом повреждении были объявлены вместе с более позитивными новостями: Никос Ронгавопулос и Александрос Самодуров вернулись к ежедневным тренировкам.

В этом сезоне Евролиги Юртсевен провел 8 матчей, набирая в среднем 8,8 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи за 17 минут на площадке.