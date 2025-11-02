Омер Юртсевен выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы
«Панатинаикос» потерял Омера Юртсевена из-за травмы.
Клуб сообщил, что 27-летний центровой выбыл на три недели из-за растяжения приводящей мышцы второй степени.
Сведения об этом повреждении были объявлены вместе с более позитивными новостями: Никос Ронгавопулос и Александрос Самодуров вернулись к ежедневным тренировкам.
В этом сезоне Евролиги Юртсевен провел 8 матчей, набирая в среднем 8,8 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи за 17 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости