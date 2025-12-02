Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября

Форвард «Панатинаикоса» Кеннет Фарид признан MVP Евролиги по итогам ноября.

Подписав контракт 9 ноября, Фарид сразу стал лидером команды, демонстрируя впечатляющую статистику: 13,5 очка при 64,5% реализации бросков, 7,5 подбора (из них 4 в нападении) и 2 блок-шота в среднем за игру.

Благодаря его вкладу команда одержала четыре победы подряд и теперь делит первое место в турнирной таблице с результатом 9-4.