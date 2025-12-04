Яннис Адетокумбо получил бесконтактную травму икроножной мышцы

Яннис Адетокумбо выбыл из состава «Бакс» с травмой.

Форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо отыграл всего 3 минуты в матче против «Детройта ». Адетокумбо набрал 2 очка, 1 подбор и 1 передачу, после чего повалился на паркет в бесконтактной ситуации и покинул площадку.

По сообщению команды, у баскетболиста травма правой икроножной мышцы. Главный тренер Док Риверс подтвердил, что форварду предстоит пройти МРТ.

Без Адетокумбо «Бакс» сумели одержать домашнюю победу – 113:109.