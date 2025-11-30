Танасис Адетокумбо поднял на ноги всю скамейку «Бакс», забив постер-данк левой рукой
Танасис Адетокумбо порадовал зрителей эффектным броском сверху.
Форвард «Милуоки» Танасис Адетокумбо получил игровые минуты в концовке матча против «Бруклина» и использовал их, чтобы забить сверху через новичка «Нетс» Бена Сарафа.
Яннис Адетокумбо и вся скамейка «Бакс» были очень рады данку Танасиса, который не часто появляется на паркете, но является важным элементом раздевалки команды.
«Милуоки» разобрался с «Бруклином» (116:99), старший Адетокумбо отметился 2 очками и 1 фолом за 3 минуты в игре.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
