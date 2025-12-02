  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Милуоки» проиграл «Вашингтону», несмотря на 26 очков Янниса Адетокумбо, и потерпел 8-е поражение за 10 последних матчей
Видео
1

«Милуоки» проиграл «Вашингтону», несмотря на 26 очков Янниса Адетокумбо, и потерпел 8-е поражение за 10 последних матчей

«Бакс» потерпели 8-е поражение за 10 последних матчей.

Сегодня «Вашингтон» на своей домашней арене обыграл «Милуоки» (129:126), несмотря на 26 очков (10 из 17 с игры) форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо и 30 очков форварда Бобби Портиса (12 из 15 с игры).

Ключевыми игроками для «Уизардс» защитник Си Джей Макколлум (28 очков) и форвард Крис Мидллтон (15 очков). 

За 52 секунды до конца Миддлтон реализовал трехочковый, выведший его команду вперед на 2 очка. В ответной атаке Адетокумбо заработал штрафные и реализовал 1 из них. Макколлум своим дальним попаданием на исходе владения довел преимущество «Уизардс» до «+4». Защитник «Вашингтона» Билаль Кулибали завершил дело, перехватив мяч и набрав 2 очка за 5,4 секунды до конца.

«Бакс» проиграли в 8-й раз за последние 10 матчей и находятся вне зоны плей-ин, занимая 11-ю строчку Востока (9-13).

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»? Нужно 74 победы из 82 в регулярке8180 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoМилуоки
logoНБА
logoБобби Портис
logoБаскетбол - видео
logoВашингтон
logoСи Джей Макколлум
logoЯннис Адетокумбо
logoКрис Миддлтон
logoБилаль Кулибали
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Док Риверс: «Каждый раз, когда Яннис выходит на паркет, мне кажется, он бьет какой-нибудь рекорд»
30 ноября, 13:47
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
30 ноября, 07:50
Яннис Адетокумбо: «Надо думать о мелочах и деталях, тогда все сложится в нужную формулу. Вернуть соревновательный настрой»
29 ноября, 13:50
Главные новости
Джейсон Тейтум хочет сыграть со своим сыном в НБА: «Я легко смогу провести еще 10 лет. Было бы круто»
24 минуты назад
44 очка и 10 передач Остина Ривза помогли «Лейкерс» без Луки Дончича справиться с «Торонто»
43 минуты назадВидео
Расселл Уэстбрук отпраздновал данк жестом «6 7», вызвав гул болельщиков
сегодня, 06:17Видео
Леброн Джеймс об эмоциях по поводу завершения рекордной серии: «Их нет. Мы же победили»
сегодня, 05:50
Дерек Лайвли выбыл на неопределенный срок
сегодня, 05:27
Дрэймонд Грин не доиграл матч против «Филадельфии» из-за травмы стопы
сегодня, 05:09
Ви Джей Эджкомб забил победный мяч за 0,9 секунды до конца, Тайриз Макси заблокировал спасительный бросок «Голден Стэйт»
сегодня, 04:53Видео
Леброн Джеймс пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Руи Хатимуре для победного броска
сегодня, 04:36Видео
НБА. Трехочковый под сирену Руи Хатимуры с передачи Леброна Джеймса, у которого прервалась серия из 1297 игр с 10+ очками, позволил «Лейкерс» обыграть «Торонто»; «Филадельфия» одолела «Голден Стэйт» благодаря решающему броску Ви Джей Эджкомба и блок-шоту Тайриза Макси и другие результаты
сегодня, 04:16
Евролига. 25 очков Динуидди не спасли «Баварию» от поражения в игре с «Партизаном», «Реал» на выезде обыграл «Анадолу Эфес»
вчера, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Зенит» победил «Игокеа» благодаря трехочковому Трента Фрэйзера на последних секундах
вчера, 20:53
Еврокубок. «Бахчешехир» проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» дома уступил «Лондону» и другие результаты
вчера, 20:42
Болельщики «Партизана» освистали команду перед матчем с «Баварией»
вчера, 20:17Видео
Евгений Пашутин после матча с «Пари НН»: «Лучший показатель – 3 очка соперника в заключительной четверти за 9 минут»
вчера, 18:01
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «Сыграли неплохо, но не хватило свежести в конце игры»
вчера, 17:32
«Анадолу Эфес» интересуется Сэйбеном Ли
вчера, 16:05
«Партизан» обратился к болельщикам перед матчем с «Баварией»: «Не забывайте, какой ущерб могут нанести необдуманные поступки»
вчера, 15:24
Александер Секулич о матче с «Игокеа»: «Для нас главное – сохранять дисциплину, контролировать темп и соответствовать физической форме соперника»
вчера, 15:06
Омер Юртсевен готов сыграть в матче с «Валенсией»
вчера, 14:41
Ваня Маринкович: «Желько Обрадович сказал мне продолжать бороться за клуб»
вчера, 14:23