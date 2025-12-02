«Милуоки» проиграл «Вашингтону», несмотря на 26 очков Янниса Адетокумбо, и потерпел 8-е поражение за 10 последних матчей

«Бакс» потерпели 8-е поражение за 10 последних матчей.

Сегодня «Вашингтон» на своей домашней арене обыграл «Милуоки » (129:126), несмотря на 26 очков (10 из 17 с игры) форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо и 30 очков форварда Бобби Портиса (12 из 15 с игры).

Ключевыми игроками для «Уизардс» защитник Си Джей Макколлум (28 очков) и форвард Крис Мидллтон (15 очков).

За 52 секунды до конца Миддлтон реализовал трехочковый, выведший его команду вперед на 2 очка. В ответной атаке Адетокумбо заработал штрафные и реализовал 1 из них. Макколлум своим дальним попаданием на исходе владения довел преимущество «Уизардс» до «+4». Защитник «Вашингтона » Билаль Кулибали завершил дело, перехватив мяч и набрав 2 очка за 5,4 секунды до конца.

«Бакс» проиграли в 8-й раз за последние 10 матчей и находятся вне зоны плей-ин, занимая 11-ю строчку Востока (9-13).