Девин Букер выбыл минимум на неделю из-за травмы паха
Лидер «Финикса» Девин Букер пропустит как минимум неделю.
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер пропустит как минимум неделю из-за растяжения мышцы, которое он получил в 1-й четверти матча с «Лейкерс». Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, по окончании этого периода 29-летний баскетболист пройдет повторное обследование.
В этом сезоне Букер принял участие в 22 мачтах, набирая в среднем 25 очков, 4,3 подбора и 6,7 передачи за 35 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
