Девин Букер выбыл минимум на неделю из-за травмы паха

Лидер «Финикса» Девин Букер пропустит как минимум неделю.

Звездный защитник «Финикса » Девин Букер пропустит как минимум неделю из-за растяжения мышцы, которое он получил в 1-й четверти матча с «Лейкерс» . Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания , по окончании этого периода 29-летний баскетболист пройдет повторное обследование.

В этом сезоне Букер принял участие в 22 мачтах, набирая в среднем 25 очков, 4,3 подбора и 6,7 передачи за 35 минут на площадке.