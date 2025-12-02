Диллон Брукс о Леброне Джеймсе: «Ему нравятся люди, которые кланяются. Я не кланяюсь»
Брукс о Джеймсе: Ему нравятся люди, которые кланяются. Я не кланяюсь.
В сегодняшнем победном матче против «Лейкерс» (125:108) форвард «Финикса» Диллон Брукс постоянно подначивал игроков соперника, в частности, Леброна Джеймса. Например, Брукс уставился на Джеймса и повторил его празднование, забив данк.
Звездный форвард «озерников» отреагировал на трэш-ток в третьей четверти, когда «Лейкерс» взяли тайм-аут, а Джеймс задержался у скамейки соперника, чтобы высказать свои мысли о Бруксе.
После матча форвард «Финикса» прокомментировал свои действия.
«Я боец, чувак. Мне не по душе все эти улыбочки и хихиканья. Я просто дал ему понять, что я здесь и все еще на подъеме. Ему нравятся люди, которые кланяются. Я не кланяюсь. Так что это либо заводит его, либо раздражает – одно из двух», – сказал Брукс.
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости