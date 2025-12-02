33 очка Диллона Брукса помогли «Финиксу» победить «Лейкерс», несмотря на травму Девина Букера

«Финикс» обыграл «Лейкерс» благодаря Диллону Бруксу.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс стал самым результативным игроком своей команды в победной встрече с «Лейкерс » (125:108).

На его счету 33 очка при 15 из 26 попаданиях с игры, включая 2 из 7 трехочковых. Также в активе Брукса 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

Защитник Коллин Гиллеспи добавил рекордные за карьеру 28 очков (16 – в четвертой четверти), реализовав 8 из 14 дальних бросков.

«Санс» лишились своего лидера защитника Девина Букера в первой четверти из-за травмы паха, но это не помешало им создать себе комфортное преимущество во второй 12-минутке и удержать его до конца матча.