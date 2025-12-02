Девин Букер не смог продолжить матч против «Лейкерс» из-за травмы паха

Девин Букер получил повреждение в игре с «Лейкерс».

Звездный защитник «Финикса » Девин Букер не смог доиграть встречу с «Лейкерс » из-за травмы правой паховой области, как сообщила команда.

Букер отыграл первые 10 минут первой четверти, после чего был заменен при счете 27:26 в пользу «Лейкерс». За это время он набрал 11 очков, реализовав 4 из 7 бросков, а также отдал 3 результативные передачи и собрал 2 подбора.

Защитник принял участие во всех 21 играх «Санс» в сезоне, лидируя в команде по набранным очкам (25,7 в среднем за игру) и передачам (6,9).

Без него на площадке «Финикс» смог вырваться вперед, выиграв вторую четверть со счетом 35:21 и уйдя на перерыв с преимуществом 66:52.

«Санс» в текущем сезоне под руководством нового главного тренера Джордана Отта имеют результат 12-9 и занимают 7-е место в Западной конференции.