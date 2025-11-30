Новичок «Нового Орлеана» Джеремайя Фирс заработал удаление после перепалки с Джимми Батлером

Фирс был вынужден покинуть площадку после перепалки с Батлером.

В концовке матча против «Голден Стэйт» – «Новый Орлеан » форвард «Уорриорс» Джимми Батлер и защитник «Пеликанс» Джеремайя Фирс получили обоюдные технические замечания за трэш-ток.

Для Фирса этот «технарь» стал вторым в матче, и ему пришлось досрочно покинуть паркет.

Встреча команд закончилась победой «Голден Стэйт » (104:96). Батлер отметился 24 очками, 8 подборами и 10 передачами; Фирс – 16 очками и 6 подборами.