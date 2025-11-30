Яннис Адетокумбо преодолел отметку в 21 тысячу набранных очков в НБА

Яннис Адетокумбо установил статистическое достижение.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в субботу преодолел отметку в 21 тысячу набранных очков за карьеру в НБА.

Грек сделал это в победной встрече с «Бруклином» (116:99), в которой набрал 29 очков.

Яннис стал 42-м баскетболистом в истории лиги, кому покорился данный рубеж. 30-летний форвард при этом оказался 6-м в списке самых молодых игроков, которые преодолели отметку в 21 тысячу очков.