Яннис Адетокумбо: «За 13 лет в НБА не видел такого скачка, как у Райана Роллинза»

Путь Райана Роллинза впечатлил Янниса Адетокумбо.

23-летний разыгрывающий «Бакс» Райан Роллинз набирает 18,3 очка, 4,2 подбора, 6 передач и 1,6 перехвата, практически втрое увеличив свои показатели по сравнению с прошлым годом.

«Я в НБА 13 лет, было очень много – 200-300 – одноклубников. Этот парень пришел пару лет назад на двусторонний контракт, получил негарантированный, гарантированный контракт. А теперь играет вот так. Не думаю, что видел подобный скачок за всю мою карьеру.

Он невероятно упорно работает. Все видят только успехи на площадке. Но я наблюдал его подготовку, уход за своим телом, работу с записями, с Рондо и самостоятельно. Обсуждения с одноклубниками и тренерами. Невероятно. Горжусь им. Именно так и становятся лидерами. Мне кажется, что он останется на верном курсе», – заключил звездный форвард Яннис Адетокумбо .