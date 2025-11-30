Купер Флэгг набрал рекордные в карьере 35 очков в победном матче с «Клипперс»
Купер Флэгг обновил личный рекорд по очкам в НБА.
Первый номер драфта-2025 Купер Флэгг провел один из лучших матчей в профессиональной карьере.
18-летний форвард «Мэверикс» в победной встрече с «Клипперс» (114:110) обновил личный рекорд по очкам в НБА – 35. В более юном возрасте рубеж в 30 очков в одной игре НБА преодолевал только Леброн Джеймс.
За 38 минут Купер реализовал 13/22 с игры и 9/11 с линии, в его активе также 8 подборов и 2 передачи при 3 потерях.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости