Купер Флэгг обновил рекорд Леброна Джеймса и стал самым молодым игроком в истории НБА с 10 и более передач в матче

Купер Флэгг установил новое достижение, опередив Леброна Джеймса.

Матч «Лейкерс » с «Далласом » закончился со счетом 129:119 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

Форвард «Мэверикс» Купер Флэгг – 1-й номер драфта-2025 – набрал 13 очков, 7 подборов, 11 передач на 1 потерю и 3 перехвата.

Флэгг стал самым молодым (18 лет, 343 дня) баскетболистом, отдавшим 10 и более результативных передач в НБА . Предыдущий рекорд был установлен Леброном Джеймсом (18 лет, 355 дней) в 2003 году.