Леброн Джеймс рассмешил всю скамейку «Далласа» кроме Д’Анджело Расселла
Д’Анджело Расселл не оценил шутку Леброна Джеймса.
По ходу победного матча против «Далласа» (129:119) форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс общался с запасными команды соперника.
В один из моментов вся скамейка «Мэверикс» рассмеялась над шуткой Джеймса, только разыгрывающий Д’Анджело Расселл остался сидеть с серьезным лицом.
По ходу прошлого сезона «Лейкерс» избавились от Расселла, отправив его в «Бруклин». Разыгрывающий присоединился к «Далласу» летом, но текущий сезон складывается для игрока не лучшим образом. В сегодняшнем матче он не сыграл по решению тренера.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
