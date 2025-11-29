Леброн Джеймс рассмешил всю скамейку «Далласа» кроме Д’Анджело Расселла

Д’Анджело Расселл не оценил шутку Леброна Джеймса.

По ходу победного матча против «Далласа » (129:119) форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс общался с запасными команды соперника.

В один из моментов вся скамейка «Мэверикс» рассмеялась над шуткой Джеймса, только разыгрывающий Д’Анджело Расселл остался сидеть с серьезным лицом.

По ходу прошлого сезона «Лейкерс» избавились от Расселла, отправив его в «Бруклин». Разыгрывающий присоединился к «Далласу» летом, но текущий сезон складывается для игрока не лучшим образом. В сегодняшнем матче он не сыграл по решению тренера.